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Yenişehir'de su kesintisi

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle 7-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında belirli saatlerde su kesintisi uygulanacak.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde altyapı çalışması sebebiyle su kesintisi uygulanacak

Buski'den yapılan açıklama şöyle: "Buski Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Çelebiköy yolu ve civarında 07 Temmuz 2026-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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