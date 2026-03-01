Haberler

Bilecik'te üreticilere 'Bitki koruma ürünleri' ve 'Gıda hijyeni' eğitimi

Bilecik'te üreticilere 'Bitki koruma ürünleri' ve 'Gıda hijyeni' eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde düzenlenen eğitim programında üreticilere bitki koruma ürünlerinin kullanımı ve gıda hijyeni konularında bilgi verildi. Eğitimlerin amacı, tarımsal üretimde kalite ve güvenliğin artırılması.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde üreticilere 'Bitki koruma ürünleri' ve 'Gıda hijyeni' eğitimi düzenlendi.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen programda, üreticilere bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve mevzuata uygun kullanımı ile reçete düzenleme esasları hakkında bilgi verildi. Ayrıca gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda da katılımcılara detaylı bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim sonunda üreticilerin soruları cevaplandırılırken, tarımsal üretimde kalite ve güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İlçemizde tarımsal üretimin kalitesini ve güvenliğini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Üreticilerimizin bilinçli ve mevzuata uygun üretim yapmaları büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var