Bilecik'te üreticilere 'Bitki koruma ürünleri' ve 'Gıda hijyeni' eğitimi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde üreticilere 'Bitki koruma ürünleri' ve 'Gıda hijyeni' eğitimi düzenlendi.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen programda, üreticilere bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve mevzuata uygun kullanımı ile reçete düzenleme esasları hakkında bilgi verildi. Ayrıca gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda da katılımcılara detaylı bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim sonunda üreticilerin soruları cevaplandırılırken, tarımsal üretimde kalite ve güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İlçemizde tarımsal üretimin kalitesini ve güvenliğini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Üreticilerimizin bilinçli ve mevzuata uygun üretim yapmaları büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK

