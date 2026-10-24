Yenipazar'da OYSS uygulayacak okul müdürleri bilgilendirme toplantısında buluştu

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ni (OYSS) uygulayacak okulların müdürlerinin katılımıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol başkanlığında düzenlenen toplantıda, ortak yazılı sınav sürecine ilişkin iş ve işlemler ele alındı. Sistemi uygulayacak okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, sınavların planlı ve düzenli şekilde yürütülmesi için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, okullar arasında uygulama birliğinin sağlanması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Sınav sürecinde karşılaşılabilecek uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi ve ölçme-değerlendirme çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin etkin ve sağlıklı biçimde yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı