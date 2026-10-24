Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yenipazar'da OYSS uygulayacak okul müdürleri bilgilendirme toplantısında buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yenipazar'da OYSS uygulayacak okul müdürleri bilgilendirme toplantısında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Yenipazar'da OYSS uygulayacak okulların müdürleriyle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda sınav sürecinin planlı yürütülmesi ve okullar arasında uygulama birliği ele alındı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ni (OYSS) uygulayacak okulların müdürlerinin katılımıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol başkanlığında düzenlenen toplantıda, ortak yazılı sınav sürecine ilişkin iş ve işlemler ele alındı. Sistemi uygulayacak okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, sınavların planlı ve düzenli şekilde yürütülmesi için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, okullar arasında uygulama birliğinin sağlanması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Sınav sürecinde karşılaşılabilecek uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi ve ölçme-değerlendirme çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin etkin ve sağlıklı biçimde yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye sert sözler: Korkaklar her şeyi berbat etti

Pezeşkiyan'dan olay sözler: Korkaklar her şeyi berbat etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu

Süper Lig'de lider değişti! Müthiş geri dönüş
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak

81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
İstanbulspor'un tek taraftarı Muğla deplasmanında! Tribünde sadece kendisi ve iki çocuğu vardı

Koca tribünde sadece onlar vardı! Çocuklarına verdiği sözü tuttu
İstanbul Barosu seçimlerinde ilginç anlar: Başkan adayı kürsüye çıkıp türkü söyledi

İstanbul Baro seçiminde ilginç anlar! Başkan adayı kürsüde türkü okudu
Öğrenciye zorla tespih sattı! Yakalanınca ev hapsi verildi

Öğrenciye zorla tespih satmıştı! 100 TL için aldığı ceza ortaya çıktı
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi

Şikayet yağıyordu! Marketlerde utandıran uygulamaya son
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü

2 genç kızın evden kaçış hikayesi kötü sonla bitti