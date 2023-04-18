Yenimahalle Yakacık Mesire Alanı, Ramazan Bayramı'na Hazırlandı

Yenimahalle Belediyesi’nin piknik yapmak isteyen vatandaşlar için hizmete açtığı Yakacık Mesire Alanı, Ramazan Bayramı için hazırlandı.

Yenimahalle Belediyesi'nin piknik yapmak isteyen vatandaşlar için hizmete açtığı Yakacık Mesire Alanı, Ramazan Bayramı için hazırlandı.

Ramazan Bayramı için başlatılan hazırlıklar kapsamında belediye ekipleri, alanda bulunan kamelya, piknik masaları, çocuk oyun alanları ve oyuncakların tümünün bakım ve onarımlarını yaparken, mangal yakmak isteyen vatandaşlar için de barbeküleri temizledi. 146 bin metrekare alana sahip 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında, 4 adet çocuk oyun alanı, 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası, basketbol sahası, 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı bulunuyor.

Mesire alanının bayrama hazır hale geldiğini ve vatandaşların rahatlıkla piknik yapabileceklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bayramda Yakacık Mesire Alanı'nı tercih edecek olan vatandaşlarımız, yeşilin ve doğanın tadını doyasıya çıkaracak. Mesire alanımız sadece Yenimahalle sakinlerinin değil, tüm Başkentlilerin akınına uğruyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.