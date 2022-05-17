Yenimahalle Gençlik Festivali Devam Ediyor - Haberler

Yenimahalle Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlendiği "Yenimahalle Gençlik Festivali" kapsamında Yüzme Turnuvası yapıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, dostluğa ve kardeşliğe atılan kulaçlar sonrası tüm katılımcılara madalya taktı.

Belediyenin yüzme kurslarında eğitim alan 11-14 yaş arası 100'e yakın minik sporcu, Hacı Sabancı Yüzme Havuzu'nda kıyasıya yarıştı.

Müsabakaları izleyen Başkan Fethi Yaşar, sporculara madalyalarını vererek, "Yenimahalle Belediyesi sporun her dalında altyapısını tamamlamış Türkiye'nin tek belediyesidir. Yenimahalle olarak Görme Engelliler Stadımız, Ampute Stadımız, spor merkezlerimiz, yüzme havuzlarımız, futbol sahalarımız ve kapalı spor salonlarımızla ilçemizde spor dalında eksiğimiz kalmadı. Spor sağlıktır, spor kardeşliktir, barıştır. Tek amacımız siz gençlerin sağlıklı olması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasıdır. Festivalimize katılan tüm çocuklarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

FESTİVAL, TÜM HIZIYLA DEVAM EDECEK

Gençlik Festivali 22 Mayıs Pazar gününe kadar sporun hemen her branşında turnuva ve müsabakalarla devam edecek. Hafta boyunca 7'den 70'e tüm vatandaşları sporla buluşturan Festival, 22 Mayıs'ta Batıkent Vedat Dalokay Parkı'nda saat 19.30'da düzenlenecek olan Gazapizm konseri ile son bulacak.