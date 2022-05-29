Yenimahalle Belediyesi, Turgut Özal Mahallesine 200 Çam ve Sedir Fidanı Dikti - Haberler

Yenimahalle Belediyesi, Turgut Özal mahallesine 200 adet çam ve sedir fidanı dikti.

Turgut Özal mahallesindeki ağaç dikme törenine, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Şener Çakmak Eğitim Kurumları öğrencilerinin de katılım gösterdiği ağaçlandırma töreninde mahalle sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, "Ağaç, yeşil, doğa ve su, iklim değişikliğine paralel olarak yaşamımızın sıkıntıya girdiği bir dönemde son derece önem kazanan değerler haline geldi. Özellikle yeşili ve doğayı korumak, çevreci bir anlayışla yaklaşmak günümüz belediyeciliğinin de olmazsa olmaz görevlerinin başında gelmektedir. Yenimahalle Belediyesi olarak, elimizden geldiğince ilçenin ağaçlandırılması ve yeşil alan sayısının çoğaltılması için var gücümüzle çalışıyor, ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

ANKA / Yerel