Yenimahalle Belediyesi Personeli İlk Yardım Öğreniyor - Haberler

Yenimahalle Belediyesi, fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi amacıyla çalışanlarına Temel İlk Yardım Uygulamaları eğitimi veriyor.

Yenimahalle Belediyesi meclis salonunda başlayan eğitimler, 2 günlük periyotlar halinde 2 hafta boyunca devam edecek. E

ğitimleri başarıyla tamamlayan personele ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Temel İlk Yardımcı kimlik ve sertifikası verilecek.

UYGULAMALI EĞİTİMLERE YOĞUN İLGİ

İlk yardım eğitmenleri Selda Bilir, Sakine Cengiz, Seher Okuriş ve Naime Ak öncelikle slayt üzerinden genel ilk yardım bilgilerini anlattı. Sunumun ardından ise hasta ya da yaralı cansız mankenler üzerinde uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimlere belediye personelinin ilgisi de yoğun oldu. Çalışanlar, bebekler, çocuklar ve yetişkinlerdenasıl ilk yardım yapılması gerektiğini öğrendi.

Eğitim programı kapsamında personele, hasta veya yaralının olay yerinde değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, boğulmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

Ayrıca koma pozisyonu, havale, sara krizi, kan şekeri düşüklüğü, kalp krizi (göğüste şiddetli ağrı) gibi sıkça karşılaşılabilen durumlar için pratik bilgiler verildi.

ÖNCELİK YAŞAMSAL FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Eğitimde, ilk yardım uygulamasının öncelikli amacının yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak ve hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek olduğu da vurgulanarak, ilk yardım uygulamasını bilmeyen kişinin asla hasta ya da yaralıya dokunmaması, onu kıpırdatmaması gerektiğinin altı çizildi.