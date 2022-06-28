Yenimahalle Belediyesi'nden Konserli 'Yaza Merhaba'

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı'nda "Yaza Merhaba Konseri" ile Yenimahalleliler'e eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Alanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, Yenimahalle Kent Orkestrası sanatçıları Serdar Şimşek, Duygu Kutlu ve Tolga Kaya'nın seslendirdiği şarkılarla yazın keyfini açık havada müzik eşliğinde çıkardı.

TELEFON IŞIKLARI GECEYİ AYDINLATTI

Konserde şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Yenimahalleliler, cep telefonlarının ışıklarını açarak sanatçılara eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Konsere eşi ve çocuğu ile gelen Ayşe Sönmez (29), "Sıcak yaz akşamında evimizden çıktık Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği konsere geldik. Evde bunalıyoruz, parklara çıkıyoruz. Parklarımız da çok güzel, bir de bu konseri duyunca kendimizi dışarı attık. Başkanımız Fethi Yaşar'a şükranlarımı sunuyorum. Belediyenin yapmış olduğu etkinliklere yetişemiyoruz, neredeyse her gün bir etkinlik var" dedi.

ANKA / Yerel