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Ateez konseri öncesi Yenikapı'da uzun kuyruklar

Ateez konseri öncesi Yenikapı'da uzun kuyruklar
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İstanbul Yenikapı'da 5. İstanbul Festivali kapsamında bu akşam sahne alacak Güney Koreli müzik grubu Ateez'in konseri öncesinde vatandaşlar saatler öncesinden alana gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlik alanına çıkan yollarda da uzun araç trafiği meydana geldi. Konsere katılan Ece Çorlu, yarım saattir sıra beklediğini ve ilk kez bir K-pop grubu konserine gideceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

İstanbul Yenikapı'da bu akşam sahne alacak Güney Koreli müzik grubu Ateez'in konseri öncesinde vatandaşlar saatler öncesinden alana gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlik alanına çıkan yollarda da uzun araç trafiği oluştu.

5. İstanbul Festivali, İstanbul Yenikapı'da 1-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen konser ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu akşam sahne alacak Güney Koreli müzik grubu 'Ateez' için vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdi. Konserin başlamasından saatler önce alanda kilometrelerce insan kuyruğu oluşurken, festival alanına ulaşmak isteyen araçlar nedeniyle çevre yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Konser için saatler öncesinden sıraya giren Ece Çorlu, yarım saattir sıra beklediğini belirterek, "Ateez konserine geldim. Konser için pankart da hazırladık. Yarım saattir sıra bekliyoruz ama sıra bayağı uzun. Konser için heyecanlıyım. İlk defa K-pop grubu konserine gidiyorum. O yüzden hem heyecanlıyım hem de mutluyum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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