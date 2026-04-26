Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Chp İktidara Gelse Bundan Daha Kötü Ne Yapacak?

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Yılmaz, "'Erbakan hocanın yolundan gidiyoruz' diyorlar ya, Erbakan hoca şu an iktidarda olsa bunları yapar mıydı? Her lafta susturuyorlar. 'biz gidersek Gazze düşer, biz gidersek Suriye düşer, biz gidersek CHP gelir...' ya CHP gelse bundan daha kötü ne yapacak, bana söyler misiniz? CHP'nin vallahi hayalini kuramadıklarını bunlar yapıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Divan Toplantısı, Sanayi ve Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlendi. Toplantıya katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi.

Seçim dönemindeki sokak çalışmaları sırasında kendisini çeviren bir kişinin, "Başkanım lütfen bırakın bize proje anlatmayı, köprü yapmayı, yol yapmayı da, sen benim çocuğumu kumardan nasıl kurtaracaksın, bana bunu söyle. Evimi sattım oğluma yetiştiremedim, arabamı sattım yetiştiremedim, evdeki gelinlik kızımın buzdolabını sattım oğluma verdim borcu bitiremedim" dediğini anlatan Yılmaz, bu durumun birçok kişinin başına geldiğini ancak dile getiremediklerini ifade etti.

Yılmaz, "Adam evini satıyor. Hırsızlığın, intiharların en büyük sebebidir bu kumar oyunları, bağımlılık, kumar, yasa dışı, yasa içi. Sen hükümet olarak kumarın yasalı mı olur? Kumar yuvayı yıkıyor, faiz haram, Allah yasak etmiş" dedi.

Hükümete yönelik eleştiriler getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ben bismillah diye başlıyorsun, her seferinde Allah'ın adını ağzından düşürmüyorsun ama çıkarmış olduğun kanunlar, yapmış olduğun faaliyetler tamamen Allah'ın emir ve yasaklarına muhalefet şekilde insanımızın karşısına çıkıyor. Yeniden Refah Partisi olarak buna karşıyız. Şimdi soruyorum size bunu yapan insanların CHP'yi suçlaması, CHP'nin avukatı değilim, Allah bana yaptırmasın, kendi partim dışında hiçbir siyasi partinin savunucusu asla değilim ama mesela burada samimiyetsizliği gösterebilmek... Her seferinde başka parti gösteriyorsun, 'Biz olmasak bu bunu yapar' diyorsun ama sen daha beterini yapıyorsun. CHP'nin yapamayacaklarını sen yaptın bu memlekete. CHP'nin yapmayacaklarını AK Parti yaptı, birçoğunu yerine getirdin. Şimdi soruyorum size 'Erbakan hocanın yolundan gidiyoruz' diyorlar ya, Erbakan hoca şu an iktidarda olsa bunları yapar mıydı? Her lafta susturuyorlar 'Biz gidersek Gazze düşer, biz gidersek Suriye düşer, biz gidersek CHP gelir...' ya CHP gelse bundan daha kötü ne yapacak, bana söyler misiniz? CHP'nin vallahi hayalini kuramadıklarını bunlar yapıyor."

Kaynak: ANKA
