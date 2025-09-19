Haberler

Yenice'de Su Kaynağı Bulundu, İki Mahalleye İçme Suyu Ulaşacak
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde muhtarlık girişimiyle bulunan su kaynağı sayesinde Kadıoğlu ve Alagözler mahalleleri için içme suyu sağlandı. Mahalle sakinleri, yaşadıkları su sıkıntısının çözülmesi için emeği geçenlere teşekkür etti.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde muhtarlığın girişimiyle bulunan su kaynağı sayesinde iki mahalleye içme suyu ulaştırıldı.

Köyün Kadıoğlu ve Alagözler mahallelerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan çalışmalara vatandaşlar imece usulüyle katkı sağladı. Çalışmalara ayrıca İl Özel İdaresine ait iş makineleri de destek verdi.

Ormanlık alandan getirilen suyun depolanması için muhtarlıkta biriken su paralarıyla 2 adet su deposu ve 6 kollektör binası inşa edildi.

Mahalle sakinleri, uzun süredir yaşadıkları su sıkıntısının giderilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - KARABÜK

