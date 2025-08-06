Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg Lewis, Çanakkale Valisi'ni Ziyaret Etti
Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret ederek dostane bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.
Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ı ziyaret etti.
Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Vali Toraman, Yeni Zelanda Büyükelçisi Lewis ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel