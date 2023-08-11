Yeni Vali Canbolat'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Bursa Valiliği'nden Aydın Valiliğine atanan Yakup Canbolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Aydın'a atandığını duyurdu.

Bursa Valisi olarak görev yapan ve Aydın Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat'tan ilk açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Vali Canbolat, Aydın'a atandığını duyururken, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Bursa Valiliği görevinden Aydın Valiliği görevine atanmış bulunuyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefini bize yaşatan Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza takdirlerinden dolayı şükranlarımı arz ederim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN