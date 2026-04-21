Haberler

Ünlü Rus sanatçı Türkiye uçağında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PEGASUS Havayolları’nın St. St. Petersburg’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçakta bulunan Dünyaca Ünlü Rus Kemancı ve Orkestra Şefi Sergey Stadler aniden rahatsızlandı. Uçak Romanya Bükreş Havalimanı’na acil iniş yaparken, Rus şef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, 20 nisan Pazartesi günü Pegasus Havayolları’nın PC-397 sefer sayılı uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmak üzere St. Petersburg’tan havalandı. Uçak, Romanya hava sahasında bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine tıbbi acil durum ilan ederek en yakın meydan olan Bükreş’e yönlendirildi. TC-RBG kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı, kokpit ekibinin hava trafik kontrolüne durumu bildirmesiyle transponder kodunu 7700’e alarak acil durum sinyali verdi ve saat 17.47’de Bükreş Henri Coanda Havalimanı’na güvenle indi. Uçakta rahatsızlanan yolcunun dünyaca ünlü Rus kemancı ve orkestra şefi Sergey Stadler olduğu öğrenildi. Rus şef tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, konservatuvarın eski rektörünün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Aslen Peterburglu olan Stadler, genç yaşlardan itibaren hayatını müziğe adadı, Sankt-Peterburg Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Onun adı, en yüksek icra sanatının simgesi haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

SERGEY STADLER KİMDİR

Virtüöz kemancı Sergey Stadler 1962 yılında Leningrad’ta doğdu. Stadler, 2008-2011 yıllarında Rimsky-Korsakov adını taşıyan Petersburg Konservatuvarı’nın rektörlüğünü yaptı. 2013 yılında Petersburg Senfoni Orkestrası’nı kurdu ve orkestranın sanat yönetmenliğini yaptı.2018 yılından bu yana Sankt-Peterburg Devlet Üniversitesi’nde 'Keman Enstrüman İcracılığı' eğitim programının başındaydı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

