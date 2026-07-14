Eskişehir'de gülümseten trafik mesajı

Eskişehir'de seyir halinde bulunan otomobilin arkasına yapıştırılan yazı, trafikteki diğer sürücüleri gülümsetti.

Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil dikkatleri üzerine çekti. 26 EM 633 plakalı bir otomobil arka camına, "Yeni sürücüyüm, anlayışınız için teşekkür ederim" yazılı bir not astı. Bu notu tatlı kedi resimleri ile süsleyen sürücü, bir yandan diğer sürücüler için güvenlik tedbiri oluştururken bir yandan ise sempatik bir görüntü oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı