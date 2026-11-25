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HABER: GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Rize'de de kadına yönelik şiddete karşı mesajlar verildi. YENİ Parti Rize Kadın Kolları İl Başkanı Berrin Piyadeoğlu, yaptığı basın açıklamasında kadın cinayetlerine, şiddete, koruma kararlarının ihlal edilmesine ve kadınların ekonomik güvencesizliğine dikkat çekti.

YENİ Parti Rize Kadın Kolları İl Başkanı Berrin Piyadeoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Kadın cinayetlerine, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete dikkat çeken Piyadeoğlu, kadınların güvenli ve özgür bir yaşam sürmesi gerektiğini vurguladı.

"KADINLAR KORKUYLA UYANIYOR"

Türkiye'de kadınların her sabah şiddete uğrama ve hayatını kaybetme korkusuyla güne başladığını ifade eden Berrin Piyadeoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki bir 25 Kasım'ı daha acıyla ve öfkeyle karşılıyoruz. Evinde huzuru kalmamış, sokağa çıkmaya çekinir olmuş kadınlardan bahsediyoruz. Koruma kararı olduğu halde sokak ortasında öldürülen, yıllarca adliye kapılarında hakkını arayan kadınlardan bahsediyoruz."

Piyadeoğlu, açıklamasında kadın cinayetlerine ilişkin rakamlara da değinerek 2026 yılının ilk 10 ayında 518 kadının hayatını kaybettiğini, bunların 273'ünün şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

"ŞİDDET SADECE FİZİKSEL DEĞİL"

Kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel saldırılardan ibaret olmadığını vurgulayan Piyadeoğlu, psikolojik ve ekonomik şiddetin de kadınların yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kadınların iş hayatında karşılaştıkları sorunlara, iş güvencesi eksikliğine ve çocuk bakım desteğinin yetersizliğine dikkat çeken Piyadeoğlu, çalışan kadınların iş ve aile yaşamı arasında tercihe zorlandığını ifade etti.

YENİ PARTİ'DEN KADINLAR İÇİN TALEPLER

Piyadeoğlu, kadınların güvenli, özgür ve ekonomik açıdan bağımsız bir yaşam sürdürebilmesi için hayata geçirilmesini istedikleri politikaları da sıraladı.

Piyadeoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması, 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması, her ilde yeterli sayıda kadın sığınma evi açılması, şiddete maruz kalan kadınlara güvenli barınma, geçici gelir ve ücretsiz avukat desteği sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca mahallelerde ücretsiz kreşlerin kurulması ve ev kadınlarına emeklilik güvencesi sağlanması gerektiğini dile getirdi.

"TÜM MÜCADELEMİZ KADINLAR YAŞASIN DİYE"

Açıklamasının sonunda tüm kadınlara dayanışma çağrısında bulunan Piyadeoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bu çaresizliğe mahküm değiliz. Kadın sadece evin işini yapan, çocuk büyüten biri değildir; bu ülkenin eşit yurttaşıdır. Artık yeter diyoruz. Kadınların sadece hayatta kalmak için direndiği değil, sokakta başı dik yürüdüğü, güvende ve özgür yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Yaşam hakkımızdan da özgürlüğümüzden de asla vazgeçmeyeceğiz! Tüm mücadelemiz kadınlar yaşasın diye!"

Kaynak: ANKA