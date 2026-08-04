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YENİ Parti Kırıkkale İl Kurucu Başkanı Onur Yüksel Bozdağ Oldu

YENİ Parti Kırıkkale İl Kurucu Başkanı Onur Yüksel Bozdağ Oldu
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YENİ Parti Genel Merkezi, Kırıkkale İl Kurucu Başkanlığı görevine Onur Yüksel Bozdağ'ı atadı. Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin imzalı görevlendirme yazısında, Bozdağ'ın ilde teşkilatlanma çalışmalarını yürütmesi, il örgütünün kuruluş işlemlerini tamamlaması, ilçe teşkilatlarını koordine etmesi ve üyelik çalışmalarını sürdürmesi gerektiği belirtildi. Bozdağ, kuruluş süreci boyunca partiyi Kırıkkale'de temsil edecek.

(KIRIKKALE) – YENİ Parti Genel Merkezi tarafından Kırıkkale İl Kurucu Başkanlığı görevine Onur Yüksel Bozdağ atandı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin imzasıyla yayımlanan görevlendirme yazısında, Onur Yüksel Bozdağ'ın YENİ Parti Kırıkkale İl Kurucu Başkanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Görevlendirme kapsamında Bozdağ'ın, Kırıkkale'de parti teşkilatlanma çalışmalarını yürütmesi, il örgütünün kuruluş işlemlerini tamamlaması, ilçe teşkilatlarının kuruluş süreçlerini koordine etmesi, üyelik çalışmalarını sürdürmesi ve kuruluş süreci boyunca YENİ Parti'yi ilde temsil etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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