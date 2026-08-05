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YENİ Parti Manisa İl Başkanı gözaltında

YENİ Parti Manisa İl Başkanı gözaltında
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YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özalper'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

(MANİSA) - YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özalper'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince gözaltına alınan Özalper'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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