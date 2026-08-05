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Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih
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Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan zam furyası ağustos ayında da sürüyor. Bir sigara grubuna daha 10 liralık fiyat artışı gelirken, yeni tarifeyle birlikte ürünlerin satış fiyatı 115 ila 130 lira arasında değişecek. Zamlı fiyatlar 5 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan zam dalgası sürüyor. Ağustos ayına girilmesiyle birlikte ikinci bir sigara grubuna daha zam geldi

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubunun fiyatlarının yeniden güncellendiğini açıkladı.

 YENİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Paylaşılan yeni fiyat listesine göre, grupta yer alan tüm ürünlere 10 lira zam yapıldı. Son artışla birlikte söz konusu sigara grubundaki en ucuz ürün 115 TL’ye, en pahalısı ise 130 TL’ye yükseldi..

TARİH BELLİ

Yeni fiyat tarifesi 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet yıkılkan yıkılkan:

200 tl yapın da düz rakam olsun

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