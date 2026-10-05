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YENİ Parti Kırıkkale'de Keskin dışındaki ilçe kongrelerini tamamladı

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YENİ Parti Kırıkkale'de Keskin dışındaki ilçe kongrelerini tamamladı
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YENİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, 1-5 Ekim'deki ilçe kongrelerinde Keskin dışındaki ilçe başkanlarını belirledi. Ertelenen Keskin İlçe Kongresi'nin 15 Kasım'da yapılacağı, mevcut başkan Harun Uğurel'in görevini sürdüreceği bildirildi.

(KIRIKKALE) - YENİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, kent genelinde yürüttüğü kongre sürecinde Keskin dışındaki ilçe seçimlerini tamamladı. İlçe başkanları belirlenirken, ertelenen Keskin İlçe Kongresi'nin 15 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

YENİ Parti'nin Kırıkkale'de 1-5 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü ilçe kongreleri kapsamında yeni dönem ilçe başkanları belirlendi. Buna göre; Merkez İlçe Başkanlığına Hakan Yurdakul, Yahşihan İlçe Başkanlığına Hüseyin Baş, Bahşılı İlçe Başkanlığına Ali Hakan Oker, Balışeyh İlçe Başkanlığına Mustafa Keskin, Çelebi İlçe Başkanlığına Aydemir Kuzucu, Karakeçili İlçe Başkanlığına Hasan Aksoy, Delice İlçe Başkanlığına Ahmet Burhan Yenigün ve Sulakyurt İlçe Başkanlığına Erdal Özkan seçildi.

Keskin'de yapılması planlanan ilçe kongresinin ise iptal edildiği ve 15 Kasım tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi. Mevcut İlçe Başkanı Harun Uğurel'in kongre tarihine kadar görevini sürdüreceği ifade edildi.

YENİ Parti Kırıkkale Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, kongrelerde göreve seçilen ilçe başkanlarını ve yönetimlerini kutladı.

Bozdağ, yeni dönemde teşkilatların sahada aktif şekilde görev yapacağını belirterek, "Göreve seçilen tüm ilçe başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi kutluyorum. Yeni dönemde Kırıkkale'nin merkezinden en uzak ilçesine kadar sahada olacağız. Vatandaşlarımızla bir araya gelecek, sorunlarını ve taleplerini dinleyeceğiz. İlçe teşkilatlarımızla birlikte Kırıkkale için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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