YENİ Parti Iğdır İl Başkanlığı ön seçimini Murat Bekem 2 oy farkla kazandı

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Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - YENİ Parti Iğdır İl Başkanlığı ön seçimini, 402 oy alan Murat Bekem kazandı. Partinin Kurucu İl Başkanı Nizamettin Ada ise 400 oy aldı.

YENİ Parti Iğdır İl Başkanlığı için ön seçim gerçekleştirildi. Ön seçimde, partinin Kurucu İl Başkanı Nizamettin Ada ile Murat Bekem yarıştı. Çekişmeli geçen ön seçimde Murat Bekem 402 oy alırken, Nizamettin Ada 400 oyda kaldı. Bekem, 2 oy farkla Yeni Parti Iğdır İl Başkanlığı ön seçimini kazandı.

Seçim sonucunun ardından açıklama yapan Bekem, kendisine destek veren parti üyelerine teşekkür ederek, "Bana olan güveninize layık olacağım" dedi.

Kaynak: ANKA