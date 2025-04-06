Yeni Mahalle Sakinlerinden Doğal Gaz Talebi

Yeni Mahalle sakinleri evlerine doğal gaz istiyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yeni Mahalle sakinleri, imar yolu eksikliği nedeniyle doğal gaz alamadıklarını ve kış aylarında büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Yeni Mahalle 1428. Sokak'ta yaşayan Kurt, Demirel ve Demir aileleri, yıllardır imar yolu olmadığından dolayı doğal gaz alamadıklarını ve bu sebeple büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirttiler. Mahalle sakinleri, kış aylarında soba ile sadece bir odalarını ısıtabildiklerini, bu durumun çocuklarını olumsuz etkileyerek ders çalışmalarına engel olduğunu vurguladı. Mahalleli, yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, Vali Ali Çelik'ten çözüm beklediklerini ifade etti.

Mahalle sakini Fatma Demirel, "Yaklaşık 7-8 yıldır Hakkari'ye doğal gaz gelmiş ama biz hala alamıyoruz. Arsa sahibi evimize doğal gaz için yol vermiyor. Kaç kez başvurduk, defalarca talepte bulunduk ama hiçbir sonuç alamadık. Sahipsiz gibi hissediyoruz. Benim kayınbabam gazidir, evimizde doğal gaz yok. Bizim tek isteğimiz doğal gaz. Çocuklarımız soğukta ders çalışamıyor. Yardım bekliyoruz" dedi.

Mahalleli, doğal gaz için gereken imar yolunun verilmesi adına yetkililere başvurduklarını ancak henüz olumlu bir adım atılmadığını belirtti. Devlethan Kurt ise "Bizim isteğimiz, komşumuzun bize yol vermesi ve doğal gazı getirebilmemiz. Herkesin çocukları var ve ders çalışmakta zorlanıyor. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

İsmail Demir de, "Ben bir gaziyim ve sürekli tedavi görmek için farklı şehirlerdeydim. Şimdi evime döndüm ama hala doğal gazımız yok. Tek isteğimiz doğal gaz" ifadelerini kullandı.

Mahalledeki çocuklar ise hep bir ağızdan, "Evimize doğal gaz istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi.