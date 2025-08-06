Yeni Köprü Tüneli'ndeki Aydınlatma Sorunu Sürücüleri Tehdit Ediyor

Yeni Köprü Tüneli'ndeki Aydınlatma Sorunu Sürücüleri Tehdit Ediyor
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Yüksekova ilçesini Van ve Hakkari'ye bağlayan Yeni Köprü Tüneli, aydınlatma arızaları nedeniyle sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Karanlık olan tünelde görüş mesafesi sıfıra iniyor ve sürücüler durumdan şikayetçi.

Yüksekova ilçesini Van ve Hakkari merkezine bağlayan önemli bir geçiş noktası olan Yeni Köprü Tüneli, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sürücülerin tepkisine neden oldu.

Yaklaşık 8.5 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünelin içerisinin karanlık olması kazalara davetiye çıkarırken, bölge halkı ve sürücüler duruma tepki gösteriyor. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Hakkari kara yolunu birbirine bağlayarak ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran Yeni Köprü Tüneli, Ocak 2025'te hizmete girmesine rağmen kısa sürede arızalarla gündeme geldi. 3 bin 965 ve 4 bin 562 metrelik iki ayrı tüpten oluşan tünelde aydınlatma sistemlerinin düzenli olarak çalışmaması, özellikle gece saatlerinde yolculuk yapan sürücülerin görüş mesafesini sıfıra indiriyor.

Sürücüler, tünel içerisindeki karanlık nedeniyle büyük bir risk altında olduklarını belirterek, "Zifiri karanlıkta seyretmek zorunda kalan sürücüler, hem kendileri hem de karşıdan gelen diğer araçlar için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Yeni yapılan bir tünelde bu kadar sık arıza olması kabul edilemez. Yetkililer bu duruma bir an önce çözüm bulmalı" dediler.

Sürücüler, yetkililerin tüneldeki aydınlatma sorununu kalıcı olarak çözmesini ve güvenli bir ulaşım sağlamasını talep etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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