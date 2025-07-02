Yeni Kaymakamlar Göreve Başladı

Yeni Kaymakamlar Göreve Başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kaymakamlar Kararnamesi ile Demirözü ve Aydıntepe Kaymakamlıklarına atanan Özlem Kılıçtürk ve Abdulkadir Nar, görevlerine başladı. Vali Mustafa Eldivan, yeni kaymakamlarla bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Kaymakamlar Kararnamesi ile Demirözü Kaymakamlığına ataması gerçekleştirilen Özlem Kılıçtürk ve Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Abdulkadir Nar görevlerine başladı.

Kaymakam Kılıçtürk ve Nar, Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti. Vali Eldivan, yeni görevlerine başlayan Demirözü Kaymakamı Kılıçtürk'e ve Aydıntepe Kaymakamı Nar'a ve görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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