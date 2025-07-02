Yeni Kaymakamlar Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kaymakamlar Kararnamesi ile Demirözü Kaymakamlığına ataması gerçekleştirilen Özlem Kılıçtürk ve Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Abdulkadir Nar görevlerine başladı.

Kaymakam Kılıçtürk ve Nar, Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti. Vali Eldivan, yeni görevlerine başlayan Demirözü Kaymakamı Kılıçtürk'e ve Aydıntepe Kaymakamı Nar'a ve görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi. - BAYBURT