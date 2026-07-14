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Alaşehir Kaymakamı Öter'in İlk Ziyareti Şehit Ailesine

Alaşehir Kaymakamı Öter'in İlk Ziyareti Şehit Ailesine
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alaşehir Kaymakamı olarak atanan Ercan Öter, ilk mesai gününde kurum amirleriyle tanıştıktan sonra ilk ziyaretini şehit Osman Ersoy'un ailesine yaptı. Öter, "Benim için ilk öncelik şehit ailelerimiz ve gazilerimizdir" diyerek şehit yakınları ve gazilere verdikleri önemi vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alaşehir Kaymakamlığı görevine atanan Ercan Öter, ilk mesai gününde kurum amirleriyle tanışmasının ardından ilk ziyaretini şehit Osman Ersoy'un ailesine gerçekleştirdi. Kaymakam Öter, "Benim için ilk öncelik şehit ailelerimiz ve gazilerimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alaşehir Kaymakamlığı görevine atanan Ercan Öter, görevine başladı. İlk mesai gününde kurum amirleriyle bir araya gelen Kaymakam Öter, tanışma ve değerlendirme toplantısının ardından ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirerek, şehit yakınları ve gazilere verdikleri önemi vurguladı.

Kaymakamlık binasında kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Ercan Öter, kamu kurumlarının yöneticileriyle tek tek tanıştı. Ardından düzenlenen değerlendirme toplantısında kamu hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Öter, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

İlçeye en iyi hizmeti sunmak için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirten Öter, "Koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışacağız. Bizler vatandaşlarımız için varız. Bundan sonra ilçemize en iyi hizmeti sunmak için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından "Benim için ilk öncelik şehit ailelerimiz ve gazilerimizdir." diyen Kaymakam Öter, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Gürenci, Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Selin Pekçolak ve Sosyolog Gamze Yılmaz ile birlikte şehit Osman Ersoy'un babası Ahmet Ersoy'u evinde ziyaret etti.

Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Kaymakam Öter, devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, "Sizler sayesinde bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Devletimiz, şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacaktır. Her türlü sorununuzun çözümü için yanınızdayız. Kapımız sizlere her zaman açıktır." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit ailesi ise Kaymakam Öter'e teşekkür ederek, gösterilen ilgi ve destekten dolayı memnuniyetlerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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