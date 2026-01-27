Haberler

Yeni emniyet müdürü göreve başladı

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Erdem Çağlar, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Resmi Gazete'nin 23 Ocak 2026 tarihli sayısında yer alan karara göre, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Atamanın ardından düzenlenen devir teslim töreninde Erdem Çağlar, görevi önceki İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'den devraldı. Gökalp Şener, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Öte yandan, Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
