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Yeni Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Yeni Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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Beylikova Kaymakamı olarak atanan İsmail Şanal, AK Parti Beylikova İlçe Başkanlığı tarafından makamında ziyaret edildi. İlçe Başkanı Hasan Özılgın, Şanal'a yeni görevinde başarılar diledi.

Yeni atanan Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal'a, AK Parti Beylikova İlçe Başkanlığı hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Beylikova Kaymakamı olarak atanan İsmail Şanal, AK Parti Beylikova İlçe Başkanlığı tarafından ziyaret gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Hasan Özılgın ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Şanal'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, "Kaymakamımız İsmail Şanal'a bize gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Rabbim, ilçemize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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