Haberler

Yeni Anne, Evde Sabun Atölyesiyle İş Hayatına Döndü

Yeni Anne, Evde Sabun Atölyesiyle İş Hayatına Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Aysel Bayram, yeni doğan çocuğu sonrası kurduğu ev atölyesiyle kendi işini kurarak dikkat çeken doğal sabunlar üretmeye başladı. Sosyal medya üzerinden aldığı eğitimlerle girişimcilik serüvenine başlayan Bayram, diğer kadınlara ilham vermeyi hedefliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan genç kadın, yeni doğan çocuğu nedeniyle ara verdiği iş hayatına evde kurduğu küçük atölyeyle geri döndü. Sosyal medyadan aldığı eğitimlerle sabunla süs eşyaları yapmaya başlayan kadının doğal içerikli ürünleri kısa sürede ilgi gördü.

Serikli'te yaşayan Aysel Bayram (36), doğum yapmasının ardından iş hayatına ara verdi. Evde boş durmak istemeyen Bayram, mutfağını küçük bir atölyeye çevirerek kendi işini kurdu. Yaklaşık üç ay önce sosyal medyadan aldığı eğitimlerle sabunla süs eşyaları yapmaya başlayan genç kadının ürünleri çok kısa bir zamanda farkındalık oluşturdu. Özellikle üzüm salkımı ve çilek şeklinde tasarladığı sabunlar dikkat çekti. Tamamen doğal içerikli malzemeler kullandığını belirten kadın, hem ev ekonomisine katkı sağlamak hem de çevresindeki kadınlara girişimcilik konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

"Başta zor geliyor ama çok keyifli"

Bayram, yaptığı işi şu sözlerle anlattı:

"Çin'de bu üzüm salkım sabun işini ilk olarak bir ev hanımı yapmaya başlamış. Sonra yavaş yavaş Türkiye'de yayılmaya başladı. İnternetten videoları izlemeye başladım, sosyal medya üzerinden eğitimler aldım. 'Neden Serik'te olmasın' dedim. Başta zor geliyor ama çok keyifli. Bu işin ham maddesi sabun. Şu an şeffaf sabunlarla çalışıyorum. Uçucu yağlar, boyalar kullanıyorum. Kendi hayal gücünüze kalmış bir durum. Tabii ki de cilde zarar olmayacak şekilde malzemeler seçmeniz lazım."

Kadınlara ilham olmayı hedefliyor

Üretimini artırarak çeşitlendirmeyi planlayan Bayram, özellikle kadınların evde kendi işini kurabileceğine dikkat çekti. Girişimci ruhunu ortaya koyan Aysel Bayram, sabun tasarımlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
'Resmi hizmete mahsustur' kartı Şevval Şahin'in iş hayatına darbe vurdu

Sevgilisinin skandalı işine mal oldu! Bütün plan rafa kalaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.