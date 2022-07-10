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Yemenli Abdullah'ın Beytullah hasreti bittiTek bacağı ile tavaf ve sayını da yaptı

İhlas Haber Ajansı - İrfan Altıkardeş - Yerel
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- Yemenli Abdullah'ın Beytullah hasreti bitti Tek bacağı ile tavaf ve sayını da yaptı Yemen'deki iç savaşta bacağını kaybeden Abdullah, Dubai Emirliği'nin her yıl belli sayıdaki Yemenliyi hacca gönderdiği kişiler arasında yer alarak kutsal topraklara geldi.

- Yemenli Abdullah'ın Beytullah hasreti bitti

Tek bacağı ile tavaf ve sayını da yaptı

MEKKE - Yemen'deki iç savaşta bacağını kaybeden Abdullah, Dubai Emirliği'nin her yıl belli sayıdaki Yemenliyi hacca gönderdiği kişiler arasında yer alarak kutsal topraklara geldi.

Hac zengine farz ancak bu kutlu misafirliğe parası olan değil, davetli olan gider derler. İşte Yemenli Abdullah da bu sözün vücut bulmuş hali. Yemen'de yıllardır süren iç savaşta hem birçok yakınını hem de bacağını kaybeden Abdullah, Kabe'ye olan özlemini ise hiç yitirmedi. Dubai Emirliği'nin her yıl belli sayıdaki Yemenliyi hacca gönderdiği kişiler arasında yer alan Abdullah kutsal topraklara geldi. "Oralarda bu meşakkatli ibadeti nasıl yaparım" diye hiç düşünmediğini söyleyen Abdullah, "Davet eden bir kolayını verir diye düşündüm. Çok şükür öyle de oldu. Değil tekerlekli sandalye sürünerek bile hac yapardım. Ne kadar şükretsem az" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Yerel

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