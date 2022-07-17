Göle'den yürekleri ısıtan görüntü: Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı - Haberler

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Göle'den yürekleri ısıtan görüntü: Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Yusuf Gültekin - Yerel
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Göle'den yürekleri ısıtan görüntü: Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı Ardahan'ın Göle ilçesinde yemeğini sokak köpeği ile paylaşan vatandaşın görüntüsü yürekleri ısıttı.

Göle'den yürekleri ısıtan görüntü: Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde yemeğini sokak köpeği ile paylaşan vatandaşın görüntüsü yürekleri ısıttı.

Göle ilçe merkezinde Gürbüz Küpeli, bir kafede köfte yatırdı. Yemeğini yerken köpeğin yanına yaklaştığını gören vatandaş "Gel beraber yiyelim" diyerek yemeğini sokak köpeği ile paylaştı. Bir taraftan kendisinin bir yandan da köpeğin karnını doyuran vatandaşın görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Yerel

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