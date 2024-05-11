Üye Girişi
Haberler

Yem bulamayan yaban domuzları köpek mamasıyla besleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde yem bulamayan yaban domuzları, Tahsin Altınöz tarafından köpek maması ve yemek artıklarıyla besleniyor. Domuzlar, her akşam Altınöz'ün yaşadığı bölgeye gelerek besleniyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yem bulamadıkları için Dursunlu Mahallesi'ni mesken tutan yaban domuzları, Tahsin Altınöz tarafından köpek maması ve yemek artıklarıyla besleniyorlar.

Doğada yem bulamayan yaban domuzları kent merkezine inmeye devam ediyor. Hayvanların insanlara zarar vermemesi için harekete geçen Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Tahsin Altınöz, depremin ilk günlerinden itibaren yaban domuzlarını beslemeye başladı. Asrın felaketinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hayvanların sık sık geldikleri bölgede Altınöz, domuzları yemek atıkları ve köpek mamasıyla besliyor. Her akşam beslenmek için Altınöz'ün yaşadığı bölgeye gelen hayvanların köpek maması ve yemek artığı yediği anlarsa cep telefonuyla görüntülendi.

"Yabani domuzlara yemek atıkları ve köpek maması veriyorum"

Domuzların kendisine alıştığını dile getiren Altınöz, "Depremden bu yana bu çadırda olduğumuz ve yavruyken onları beslediğim için yaban domuzları baya alıştı. Yabani domuzlara yemek atıkları ve köpek maması veriyorum. Domuzlar benden korkmuyorlar. Yanıma kadar geliyorlar. İlk başlardan biraz daha yabanilerdi. İlk başlarda daha uzağa koyuyordum. Sonra yemeği çadırın yanına koydum ve çadırın dibine kadar geliyorlar. Benden korkmuyorlar, alıştılar. Her akşam saat 9'da geliyorlar. Sürü halinde geliyorlar. Bazı alışmış yavrular bu taraflara gelir ve ailesi de diğer tarafta beklerler" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Defne Hatay Yerel Yaşam Güncel Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title