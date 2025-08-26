Yedikuyular Yaylası'nda Geleneksel Peynir ve Çökelek Üretimi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı zirvesindeki Yedikuyular Yaylası'nda yaylacılar, yaz aylarında geleneksel yöntemlerle peynir ve çökelek üretimine devam ediyor. Geleneksel ürünler, doğal ve temiz malzemelerle yapılıyor.

Ahır Dağı zirvesinde yer alan Yedikuyular Yaylası, yaz aylarında hem serin havasıyla hem de doğal ürünleriyle dikkat çekiyor. Yaylada yaşayan göçerler, geleneksel yöntemlerle peynir, çökelek ve tereyağı üretimi gerçekleştiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hareketlilik, akşam saatlerine kadar devam ediyor.

"Yayla ürünleri temiz ve doğal"

Yaylacılardan Emine Demircik, "Benim günüm bu yaylalarda geçiyor. Buralara geldiğimde bilmiyordum, önceden çeşitli serüvenlerden geçtim. Peynir ve çökelek yapıyoruz. Tereyağımız bulunmaz çünkü peyniri yağlı yapıyorum. Çökeleği muhafaza ediyorum, deride saklıyoruz. İsteyene istediği kadar satıyoruz. Benim belirli müşterilerim var, zaten onlar gelir, istedikleri kadar alırlar. Yayla ürünleri güzel oluyor, taze, temiz ve doğallığı tercih ediyor insanlar" dedi.

Sabah sağım, akşam misafir

Yayladaki günlük hayatını da anlatan Demircik, "Sabah kalkarız, kahvaltımızı hazırlıyoruz. İneğimiz var, hayvanların suyunu dolduruyoruz. Sonra keçiler gelir, onları sağarız, sütümüzü ayarlıyoruz, ürünleri hazırlıyoruz. Derken vakit geçiyor, gelen misafirlerle beraber yaylada akşam ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
