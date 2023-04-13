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Yedi dönem üst üste seçilen meclis üyesi hayatını kaybetti

Yedi dönem üst üste seçilen meclis üyesi hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Adıyaman'da 7 dönem il genel meclis üyeliği yapan Abdurrahim Bayhan hayatını kaybetti.

Adıyaman'da 7 dönem il genel meclis üyeliği yapan Abdurrahim Bayhan hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 7 dönem üst üste meclis üyesi seçilen Abdurrahim Bayhan, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. AK Partili il genel meclis üyesinin cenaze namazı Adıyaman Yeni Mezarlık Müdürlüğü önünde kılındı.

Partililer ve yakınlarının katıldığı cenaze namazı sonrasında Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Adıyaman Yerel Haberler

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