Yedi Başak Derneği'nden "Toplumda Kadın Olmak" konulu seminer

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları, "Toplumda Kadın Olmak" konulu seminer düzenledi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları, "Toplumda Kadın Olmak" konulu seminer düzenleyerek, Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Hatice Karlı Yüksel'in katılımıyla kadınların güçlenmesine odaklandı. Dernek yetkilileri, etkinliğin amacının bilgi aktarmak yanında kadınları bir araya getirerek dayanışma ağı oluşturmak olduğunu vurguladı. Program sonunda katılımcıların etkileşimli bir ortamda destek bulduğu belirtilirken, gelecekte benzer etkinliklerle kadınların toplumsal rolde daha aktif olmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Kadın Kolları Tarafından Kadınların Güçlenmesine Yönelik Seminer Gerçekleştirildi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları, "Toplumda Kadın Olmak" konulu bir seminer düzenledi. Seminer, Türkiye'nin önde gelen yazarlarından, aynı zamanda psikolog ve aile danışmanı olan Hatice Karlı Yüksel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, kadınların bireysel gelişimine odaklanarak, toplum içindeki rollerini daha güçlü bir şekilde üstlenmelerine katkı sağlamayı amaçladı. Seminerde, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, kadın katılımcılara özgüvenlerini artırmak, potansiyellerini keşfetmek ve toplumsal rollerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek adına pratik bilgiler ve iç duygularda güçlenme stratejileri sunma hedefini taşıdı. Hatice Karlı Yüksel'in deneyimleri ve uzmanlığı, katılımcıları motivasyonla doldurarak, kişisel başarılarını ve toplumsal etkileşimlerini güçlendirmelerine ilham verdi.

Dernek yetkilileri, seminerin amacının sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda kadınları bir araya getirerek bir dayanışma ağı oluşturmak olduğunu belirttiler. Programın sonunda yapılan değerlendirmede, katılımcıların etkileşimli bir ortamda birbirlerinden öğrenme ve destek alma fırsatı buldukları vurgulandı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Sevgi Bozgeyik, "Bu tür etkinlikler, kadınlar arasında güçlü bağlar kurmamıza ve birbirimize destek olmamıza imkan tanıyor. Kadınlar olarak bir arada olduğumuzda hem bireysel hem de toplumsal düzeyde daha fazla başarı elde edebiliriz" dedi.

Gelecekte de benzer etkinlikleri düzenlemeyi planlayan dernek, kadınların toplumsal yaşamda daha aktif bir rol oynamalarına katkıda bulunmayı ve onları desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin bu tarz etkinlikleri, kadınların güçlenmeleri ve toplum içinde daha fazla etki oluşturmaları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - GAZİANTEP