Üye Girişi
Haberler

YEDAŞ Çalışanlarından Kızılay Haftası'na Destek: Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

YEDAŞ Çalışanlarından Kızılay Haftası'na Destek: Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da YEDAŞ çalışanları, Kızılay Haftası vesilesiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 96 kişi kan bağışında bulundu. Kampanya, bölge halkı ve çalışanların büyük ilgisiyle gerçekleştirildi.

Samsun'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları, " Kızılay Haftası" çerçevesinde kan bağışında bulundu.

Kızılay tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla tüm Türkiye'de başlatılan kampanyaya YEDAŞ çalışanları da destek verdi. YEDAŞ Genel Müdürlük binası önünde konumlandırılan Kızılay kan bağışı aracında, çalışanlar ve bölgede bulunan vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kan bağışının, acil ihtiyaç durumlarında hayat kurtardığını vurgulayan şirket, 96 kişinin kampanyaya dahil olmasını sağladı.

Düzenlenen kan bağışı kampanyası, bölge halkı ve YEDAŞ çalışanlarının büyük ilgisiyle tamamlanırken, kan bağışının acil sağlık ihtiyaçları için kritik bir kaynak olduğu vurgulandı. Kızılay, YEDAŞ'ın bu anlamlı desteği için teşekkürlerini sunarken, gelecekte de bu tür ortak projelerle topluma hizmet etme yolunda iş birliğinin devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde gemi yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor
Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ocak ayı memur maaşları (tahmini) 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem! Sedef Adası kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masterchef 31 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü? Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı (VİDEO İZLE) VİZESİZ ÜLKELER: Türkiye'den hangi ülkeye vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler 2024 nelerdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.