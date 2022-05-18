Yazlık Ilıca Oteli yapım ihalesine katılım olmadı - Haberler

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Yazlık Ilıca Oteli yapım ihalesine katılım olmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yazlık Ilıca Oteli yapım ihalesine katılım olmadı

Gölcük Belediyesi'nin projelendirdiği ve yap-işlet-devret modeli ile yapılması planlanan Yazlık Ilıca Otel projesinin dün yapılan ihalesine katılım olmadı.

KOCAELİ (İHA) - Gölcük Belediyesi'nin projelendirdiği ve yap-işlet-devret modeli ile yapılması planlanan Yazlık Ilıca Otel projesinin dün yapılan ihalesine katılım olmadı.

Yaklaşık maliyeti 33 milyon 371 bin 983 lira 87 kuruş olan proje, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 30.09.2020 tarihinde onaylanmıştı. Zemin etüdü, statik, mimari, elektrik, mekanik projeleri hazır olan ve azami 30 yıl süreli, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan otel projesinin ihalesine; bir firma tarafından şartname almasına rağmen katılan olmadı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Gölcük Belediyesi, Kocaeli, Otel, Yerel, Haberler

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