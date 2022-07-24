Usta yazar Rasim Özdenören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Enfeksiyon nedeniyle bir aydır müşahede altında tutulduğu Ankara Cebeci'deki Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 82 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, son yolculuğuna uğurlandı. Özdenören için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, yazar İskender Pala katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

ERDOĞAN: MEDENİYETİMİZİN İNŞASINDA AYRI BİR YERİ VAR

Cenaze namazına katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim bizleri sevgili habibinin 'liva-ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında haşrü cem eylesin. Tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları, hep birlikte tezkiyemizi yaptığımız gibi inşallah Rasim Ağabeyimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak, bizler için çok daha farklı olacak, bizlere ayrı bir güç katacaktır, buna inanıyoruz. Çok çok farklı bir insan, adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan. Böyle bir ağabeyimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte Hakk'a uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok." dedi.

GEÇEN YIL KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl Kovid-19'a yakalanmış ve iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

İhlas Haber Ajansı / Yerel