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Yazar Nedim Gürsel'den imza günü

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Burak Öztürk - Yerel
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Yazar Nedim Gürsel'den imza günüBURSA Yazar Nedim Gürsel, yeni eseri Son Yolcu romanı ile Bursa'da okurlarıyla buluştu.

Yazar Nedim Gürsel'den imza günü

BURSA Yazar Nedim Gürsel, yeni eseri Son Yolcu romanı ile Bursa'da okurlarıyla buluştu. Fransa'dan Bursa'ya gelen yazar Gürsoy, BKM Kitap'ta okurlarının kitaplarını imzaladı.

Yeni çıkardığı 'Son Yolcu' kitabıyla okurlarını heyecanlandıran Gürsel, "Bursa, benim için çok önemli bir kent. Erken yaşta kaybettiğim babamın doğduğu yer. Son yıllarda birkaç kez geldim. Bu ziyaretimde 'Son Yolcu' romanımı tanıtmak aynı zamanda bir belgesel çekimi vesilesiyle buradayım. Son Yolcu romanımdan bahsetmek gerekirse bu geniş ölçüde otobiyografik bir roman. Otobiyografik öğelerle kurguyu harmanlayan bir anlatı. Paris-İstanbul güzergahında gidip gelen bir yazarın dünyasını yansıtmaya çalıştım. Yazar Nedim Gürsel'e hem benzeyen, hem benzemeyen adı Deniz Çakır olan bir karakter. Belli bir yaşa gelmiş ölüm korkusuyla yaşam coşkusu arasında bocalayan bir anlatı karakteri. Onun genç bir Kürt kadınıyla yaşadığı tutkulu aşk üzerinden Türkiye'nin sorunlarına da değinen dolayısıyla siyasi boyutu da olan bir roman diyebilirim" şeklinde konuştu.

Toplamda 42 kitabın yazarı olan Gürsel, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektikten sonra etkinlik sonra erdi.

Yazar Nedim Gürsel'den imza günü

Yazar Nedim Gürsel'den imza günü

Yazar Nedim Gürsel'den imza günü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Yerel

Beşiktaş Kültür Merkezi, Nedim Gürsel, Fransa, Bursa, Yerel, Haberler

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