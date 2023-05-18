Yazar Hayati İnanç Muradiye halkıyla buluştu

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Yazar Hayati İnanç vatandaşlarla bir araya geldi.

Muradiye Kaymakamlığı himayesinde Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programın açılışında konuşan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, toplumu bir araya getirerek kaynaştıran, bakış açısını geliştiren kültür sanat etkinliklerinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Aydoğan, "Vatandaşlarımızın ilgisinin yoğun olduğunu görmekten memnun olduk. Bu tarz etkinliklerle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Can Pervaneler adlı söyleyişi ile Hayati İnanç birbirinden güzel sohbet ve konularda bilgiler verdi. Program, Kaymakam Aydoğan tarafından İnanç'a hediye verilmesiyle son buldu. - VAN