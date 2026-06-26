Haberler

İstanbul Havalimanı'nda yaz tatili yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda yaz tatili yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle aileler ve öğrenciler, yaz tatilini geçirmek için İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Öğrenciler ve veliler duygularını paylaştı.

İstanbul'da, 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle yaz tatilini memleketlerinde veya yurt dışında geçirmek isteyen aileler, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi tamamlandı. Yaz tatilinin başlamasıyla çocuklarıyla memleketlerine veya yurt dışına gitmek isteyen aileler havalimanında yoğunluk oluşturdu. Yolcular check-in kontuarları, güvenlik noktaları ve pasaport kontrollerinde zaman zaman kuyruk olduğu görüldü.

"Arkadaşlarımla öyle bağ kurmuştum ki ayrılmak çok zor oldu"

Önümüzdeki dönem itibariyle liseye geçtiğini ifade eden öğrenci Berra Can, "Gerçekten çok güzel bir dönemdi. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Hocalarımı da seviyorum. Evet, artık liseli olacağım. Ortaokulu özleyeceğim. Arkadaşlarımla öyle bağ kurmuştum ki ayrılmak çok zor oldu" dedi.

Berra Can'ın annesi Nesrin Can ise, "Sevinçliyim, yaz geldi. Kızım liseye başlayacak inşallah. Gurur duyuyorum çocuklarımla, bir tane daha kızım var. O da ortaokula başlayacak" şeklinde konuştu.

"Siz de derslerinize çalışın ve benim gibi iyi notlar getirin, aileniz mutlu olsun"

Öğrenci Ömer Lütfü Öztürk ise, "Trabzon'a gideceğim. Karne de iyi geldi, çok mutluyum. Şimdi de tatile gideceğim. Siz de derslerinize çalışın ve benim gibi iyi notlar getirin, aileniz mutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

"Veliler ve öğrenciler olarak çok zorlu bir yıl bitirdik"

Cihan Yıldırım adlı veli de, "Veliler ve öğrenciler olarak çok zorlu bir yıl bitirdik. Hem oğlum çok mutlu hem de ben. Şimdi tatil zamanı. Herkese başarılar diliyorum" diye belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu

Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! Trump'tan İran'a ağır suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi! Kredilerde limit yükseltildi
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi
Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri

Ardında 180 film bıraktı: Yeşilçam efsanesi hakkında bilmedikleriniz

Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı

Korku dolu anlar! 108 katlı dev gökdelene çarptı