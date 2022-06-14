Yaz Şenliği'nde doyasıya eğlendiler

BALIKESİR Balıkesir Valiliği koordinesinde oluşturulan kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi ile düzenlenen Yaz Şenliği Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi.

Birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla düzenlenen Yaz Şenliğinde öğrenciler kurulan stantlarda eğlenceli oyunlar oynanırken yapılan bilgilendirme seminerleriyle de bilgilerine bilgi kattı. Şenlikte düzenlenen yarışmalarla da renkli görüntüler oluşurken, öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Yaz Şenliği'nin açılış törenine Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının verdiği mini konserler başlayan açılışta daha sonra protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz çocuklar için kurulan istasyonları ziyaret ederek onlarla vakit geçirdi.

Yücel Yılmaz: "Yaza güzel bir merhaba demek lazım"

Şenliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yaz geldi ve yaza güzel bir merhaba demek lazım. Tüm şehrimizin renkleriyle beraber stantlarımızla, gençlerimizle, ilkokul, ortaokul öğrencilerimizle yaza merhaba diyoruz. Hepinize iyi eğlenceler" diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak: "Gün gençlerin"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da gençlerin doyasıya eğlenmelerini isteyerek, "Ben de sözü gençliğe ve eğlenceye bırakacağım. Herkes burada bugün, gençlik var, enerji var, kendini genç hissedenler buradalar. Güzel sunumlarla, güzel stant ziyaretleriyle eğlenceyle, yiyecek ikramlarıyla Büyükşehir Belediyemizin, Altıeylül Belediyemizin, Altıeylül Kaymakamlığımızın, Karesi Belediyemizin, Karesi Kaymakamlığımızın Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün ve diğer yardımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla çok güzel bir atmosfer oluştu. Tüm kurumlarımıza, yöneticilerimize, personellerine şükranlarımı sunuyorum. Burada gruplar yaygın bir şekilde bulunacak. Parkın her tarafında etkinlikler var. Doya doya eğlenelim, yaz şenliğimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Hem yarıştılar hem eğlendiler

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler kendileri için hazırlanan el boyama, kutu oyunları, robotik kodlama, resim yapma, resim sergisi, balon katlama, ok atma, dart, mas güreşi ve şişme çocuk parkında vakit geçirirken kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan bilgilendirme stantlarında farklı bilgilere erişti. Çeşitli kurumların gerçekleştirdiği gösterilerin ardından öğrenciler ip atlama, halat çekme, çuval, balon şişirme, engel parkuru, ayak tenisi, badminton, küçük kale futbol ve oryantring yarışmalarıyla da birbirleriyle yarıştı.