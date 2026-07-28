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Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları: Dini Eğitim ve Sosyal Faaliyetler Bir Arada

Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları: Dini Eğitim ve Sosyal Faaliyetler Bir Arada
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Bayburt'ta Yaz ve 4-6 yaş Kur'an kursları öğrencileri, dini eğitimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de destekleniyor. Gençosman ve Sancaktaroğlu kurslarındaki çocuklar, takım oyunları ve fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, paylaşma ve yardımlaşma gibi değerler pekiştiriliyor.

Bayburt'ta Yaz Kur'an kursları ile 4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler, dini eğitimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de katılıyor. Çocuklar, çeşitli oyunlar oynayarak hem eğleniyor hem de akranlarıyla birlikte vakit geçiriyor.

Bayburt Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce yürütülen faaliyetler kapsamında Gençosman 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri Bayburt Spor Akademisi'nde, Sancaktaroğlu Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ise Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen sosyal ve sportif etkinliklerde bir araya geldi. Çocuklar gün boyunca takım oyunları, masa oyunları ve fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

Kur'an kurslarında öğrencilere Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ibadet bilinci, ahlak ve değerler eğitimi verilirken, düzenlenen sosyal etkinliklerle paylaşma, yardımlaşma, birlikte hareket etme ve arkadaşlık duygularının pekiştirilmesine katkı sağlanıyor. Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin kurslarda edindikleri dini bilgilerin yanı sıra sosyal gelişimleri de destekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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