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Yığılca'da Buzağılara Küpeleme İşlemi Yapıldı

Yığılca'da Buzağılara Küpeleme İşlemi Yapıldı
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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yaylatepe Köyü'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından buzağıların küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. Bu uygulama ile buzağıların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hayvan sağlığı ile hareketlerinin daha etkin takip edilmesi amaçlanıyor. Müdürlük, hayvancılığın sürdürülebilirliğini desteklemek için saha çalışmalarına devam ediyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yaylatepe Köyü'nde hayvan sağlığının korunması ve yetiştiricilerin kayıtlı hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla buzağıların küpeleme işlemleri gerçekleştirildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından yapılan çalışmalarda, köyde bulunan buzağıların küpeleme işlemleri tamamlandı. Gerçekleştirilen uygulama ile buzağıların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması sağlanırken, hayvan hareketlerinin takibi ve hayvan sağlığı çalışmalarının daha etkin yürütülmesine katkı sunulması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemek ve yetiştiricilerin yanında olmak amacıyla saha çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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