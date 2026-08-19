Yığılca'da Buzağılara Küpeleme İşlemi Yapıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yaylatepe Köyü'nde hayvan sağlığının korunması ve yetiştiricilerin kayıtlı hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla buzağıların küpeleme işlemleri gerçekleştirildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından yapılan çalışmalarda, köyde bulunan buzağıların küpeleme işlemleri tamamlandı. Gerçekleştirilen uygulama ile buzağıların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması sağlanırken, hayvan hareketlerinin takibi ve hayvan sağlığı çalışmalarının daha etkin yürütülmesine katkı sunulması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemek ve yetiştiricilerin yanında olmak amacıyla saha çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı