Haberler

Ay yıldızlı mantar 15 Temmuz'da şaşırttı

Ay yıldızlı mantar 15 Temmuz'da şaşırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da çoban Hüseyin Hancı, Taşlı Yaylası'nda bulduğu üzerinde doğal ay yıldız figürü olan Guguvak mantarını 15 Temmuz'da keşfetti. Mantar, Türk bayrağını andırarak sosyal medyada büyük ilgi gördü ve şehitleri anma mesajıyla paylaşıldı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası'nda bulunan ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı.

Taşlı Yaylası'nda küçükbaş hayvancılık yapan çoban Hüseyin Hancı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dikkat çeken bir görüntüyle karşılaştı. Çobanın bulduğu mantarın üzerinde doğal şekilde oluştuğu gözlenen ay ve yıldız figürü, görenleri hayrete düşürdü.

Yörede "Guguvak mantarı" olarak bilinen mantarın üzerindeki ay yıldız şeklinin Türk bayrağını andırması, 15 Temmuz'un anlam ve önemine dikkat çeken anlamlı bir sembol olarak değerlendirildi.

Karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabından paylaşan çoban Hüseyin Hancı, "15 Temmuz'da bayrağımız yere düşmesin diye canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün böyle bir görüntüyle karşılaşmayı Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Doğal oluşum olduğu belirtilen ay yıldızlı mantar, kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, birçok kişi tarafından 15 Temmuz'un manevi atmosferini yansıtan anlamlı bir görüntü olarak paylaşıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP'li meclis üyesi olduğunu açıkladı

Uyuşturucudan tutuklanan avukat, CHP'li belediye meclis üyesi çıktı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı

İşçilerin öldüresiye kavgası kamerada! Çok sayıda yaralı var
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de heyecan, sürpriz karşılaşmayla başlıyor
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı

Vermemek için direndi, adeta bir servet çıktı! Koruma yöntemi şaşırttı