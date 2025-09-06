Yayladağı'nda Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi

Hatay'ın Yayladağı ilçesine inşa edilen hükümet konağı, kamu kurumlarını tek çatı altına toplayarak vatandaşlara hizmet kolaylığı sağladı. Vali Mustafa Masatlı, Yaylağı hükümet konağında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da depremin izleri siliniyor. Yayladağı ilçesinde yapımı tamamlanan ve ilçede hizmet veren kamu kurumlarını tek çatı altında toplayan hükümet konağı, vatandaşlarla hizmet vermeye başladı. Vatandaşlara hizmet kolaylığı sağlayan hükümet konağında, Hatay Valisi Mustafa Masatlı incelemelerde bulundu. Hükümet konağında hizmet veren birimleri tek tek gezen Vali Masatlı, çalışmalar ve faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Vali Masatlı, incelemeler esnasında vatandaşlarla da sohbet ederek kentte yürütülen çalışmaları anlattı. - HATAY