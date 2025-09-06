Haberler

Yayladağı'nda Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde inşa edilen yeni hükümet konağı, kamu kurumlarını bir araya getirerek vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Vali Mustafa Masatlı, incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da depremin izleri siliniyor. Yayladağı ilçesinde yapımı tamamlanan ve ilçede hizmet veren kamu kurumlarını tek çatı altında toplayan hükümet konağı, vatandaşlarla hizmet vermeye başladı. Vatandaşlara hizmet kolaylığı sağlayan hükümet konağında, Hatay Valisi Mustafa Masatlı incelemelerde bulundu. Hükümet konağında hizmet veren birimleri tek tek gezen Vali Masatlı, çalışmalar ve faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Vali Masatlı, incelemeler esnasında vatandaşlarla da sohbet ederek kentte yürütülen çalışmaları anlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
