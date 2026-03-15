Haberler

Yürek burkan kazada hamile kadını 5 ay önce evlendiği eşinden ölüm ayırdı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 5 ay önce evlenen ve hamile olan 19 yaşındaki Kevser Yalçın yaşamını yitirdi. Kamyonetin tekerleğinin patlaması sonucu gerçekleşen kazada Kevser ve eşi Mehmet Yalçın ağır yaralandı. Mehmet Yalçın hastanede tedavi altında, ancak Kevser 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Yayladağı - Antakya yolu üzeri Havvacık kavşağında yaşandı. Akşam saatlerinde seyir halinde olan kamyonet, tekerleğin patlamasıyla karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Akrabalarına ziyaret için gittikleri esnada kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan sürücü Mehmet Yalçın ile yolcu konumundaki eşi Kevser Yalçın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Yalçın'ın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde devam ederken eşi Kevser Yalçın, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kevser Yalçın, kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Kevser Yalçın'ın hamile olduğu ve çiftin 5 ay önce evlendikleri öğrenildi.

"Kaza yapan çift 5 ay önce evlenmişti"

Acı kazada can veren Kevser Yalçın ve eşi Mehmet Yalçın'ın 5 ay önce evlendiğini ifade eden Yüksel Dönmez, Yalçın'ın hamile olduğunu annesinden duyduğunu belirterek "Kazada karşıdan gelen pikab, tekerleği patlayınca karşı refüje çıkıyor ve motosikletle çarpışıyor. Kaza yapan çift, 5 ay önce evlenmişti ve eşi Yenice Mahallesi'nden gelin gelmişti. Kocası ise Adana'da tedavi görüyor. Çiftler 5 aylık evliyken ölüm ayırdı. Şehirde çok motosiklet kazaları oluyor. Keşke kazalar olmasaydı. Kızın annesi, kızının hamile olduğunu söyledi ve onun için de ağlıyordu. Temiz bir aileydi, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor

Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a babalık davası açan Necla Özmen'in hayatı dram çıktı

"Trump benim babam" diyen Necla Özmen'in hayatı dram çıktı
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

Savaşın seyrini değiştiren silah
Her şey 1 dakikada oldu! 75 milyon liralık dev soygun kamerada

1 dakikada 75 milyon liralık soygun
Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı

Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
Trump'a babalık davası açan Necla Özmen'in hayatı dram çıktı

"Trump benim babam" diyen Necla Özmen'in hayatı dram çıktı
İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar

Düşmanın en ölümcül silahını çalıp komşu ülkeleri vurdular
Canlı yayında beyin kanaması geçiren fenomen hayatını kaybetti

Yüz ifadeleri her şeyi anlatmış! Son yayını ölümle bitti