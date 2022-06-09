Vatandaş, manzarayı çektiği sırada yaylaya yıldırım düştü - Haberler

Vatandaş, manzarayı çektiği sırada yaylaya yıldırım düştü Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Alaçam Yaylası'nda bir vatandaşın manzara görüntüsünü kaydettiği sırada yaylaya yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle ortadan kaybolması bir olsa da bu anlar kameradan kaçmadı. Kürtün ilçesi Alaçam Yaylası'nda yıldırımın düşme anı vatandaş kamerasına yansıdı. Bölgede manzarayı ve yağışı kayda alan bir vatandaşın yakın bölgesine yıldırım düştü. Yaylada elektrik direklerinde bakım onarım çalışması yürüten bir elektrikçinin de bulunduğu bölgede yıldırımın düşmesiyle yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi. İhlas Haber Ajansı / Yerel Gümüşhane Yerel Haberler

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