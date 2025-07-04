Yayakbaşı Köyü Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Yayakbaşı Köyü Camisi Yeniden İbadete Açıldı
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Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen deprem sonrası ağır hasar gören Yayakbaşı Köyü Camisi, yapılan törenle yeniden ibadete açıldı. Valilik ve hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen caminin açılışında protokol üyeleri yer aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen ve ağır hasar görmesi sonucu yıkılarak yerine yenisi yapılan Yayakbaşı Köyü Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

23 Kasım 2022 Düzce depreminde ağır hasar görerek hizmet dışı kalan 22 camiden biri olan Yayakbaşı Köyü Camii, valiliğin öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilerek dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Deprem sonrası yeniden inşa edilen 15. cami olan Yayakbaşı Köyü Cami'nin açılış törenine, Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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