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Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı

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Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Yavuzeli-Araban karayolu Yavuzeli ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Y. idaresindeki 01 AGK 966 plakalı otomobil Yavuzeli istikametinden Araban istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Mehmet P. idaresindeki 06 CUH 896 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası 01 AGK 966 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Arslan Metehan Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT GENÇ - Yerel
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