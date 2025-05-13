Yavru Yaban Tavşanına Jandarmadan Şefkat Dolu Yardım

Yavru yaban tavşanına jandarmadan yardım eli

YOZGAT - Yozgat Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri, doğada hasta halde yaban tavşanı buldu. Tavşanı muhafaza altına alan ekiplerin merhameti, görenleri duygulandırdı.

Çandır ilçesinde devriye görevini yerine getiren Jandarma ekipleri hastalanmış yaban tavşanı buldu. Jandarma ekipleri hasta tavşanı özenle muhafaza altına aldı. Tavşana su içirerek beslenmesine yardımcı olan jandarma ekipleri, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.